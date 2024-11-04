Почти миллион рублей отдала пенсионерка за ремонт ПК!

В Красноярском крае будет осужден мужчина, обвиняемый в мошенничестве в отношении пожилой женщины. Однажды 69-летняя жительница региона обнаружила в своем почтовом ящике рекламный листок об услугах компьютерного мастера, предлагающего скидки пенсионерам.