В Киеве сняли на видео прилёт российского дрона по Северному мосту

В Сети опубликованы видеокадры сегодняшнего удара российского дрона по Северному мосту в Киеве. На них видно, как беспилотник летит к своей цели, не встречая противодействия со стороны системы ПВО, и бьёт по дорожному полотну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как Россия может ...
- НАТО планирует ра...
- «Мы не забыли»: в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым