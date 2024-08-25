Военнослужащий одного из нацистских формирований киевского режима Станислав Бунятов проинформировал о том, что отряды Армии России успешно освобождают расположенный неподалёку от города Покровск посёлок Новгородовка, не неся серьёзных потерь.
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