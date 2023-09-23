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«Динамо» одержало 7-ю победу подряд, обыграв «Адмирал» (5:4). В 3-м периоде команды забросили по 3 шайбы

Московский клуб завершил в свою пользу матч Фонбет Чемпионата КХЛ во Владивостоке.  После двух периодов команда Алексея Кудашова вела со счетом 2:1.

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