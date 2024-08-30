Финансовый гороскоп для Скорпиона на неделю с 2 по 8 сентября 2024. В начале осени, когда листья, словно златые монеты, опадают с деревьев, и холодный ветер шепчет истории из прошлого, каждая душа начинает задумываться о своих финансовых путях.