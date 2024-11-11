Да простит меня классическая диетология … но принцип: “больше двигайся, меньше ешь!

” – Не совсем рабочая схема! Вернее, она помогает скинуть вес лишь на то время, пока вы ей следуете. Но как любое ограничение (диета) – это временное мероприятие и вдохновение обязательно заканчивается! А что же потом? Уверена, каждый знает ответ, но боится произнести вслух.