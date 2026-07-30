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Порядок, государство

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Китай выложили на стол убойный козырь. США опешили: им нечем крыть

Китай выложили на стол убойный козырь. США опешили: им нечем крыть

Вашингтон спешно ищет способы противостоять подводным беспилотным возможностям Китая, пишет SCMP. Пока эффективного ответа нет, американские порты и военные базы остаются уязвимыми: Береговая охрана США признает нехватку проверенных систем.

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