Китай выложили на стол убойный козырь. США опешили: им нечем крыть

Вашингтон спешно ищет способы противостоять подводным беспилотным возможностям Китая, пишет SCMP. Пока эффективного ответа нет, американские порты и военные базы остаются уязвимыми: Береговая охрана США признает нехватку проверенных систем.
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