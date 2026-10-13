В «Царском Селе» начали восстановление исторического декора павильона «Грот»

В музее-заповеднике «Царское Село» начали научную реконструкцию павильона «Грот», которому планируют вернуть исторический декор по замыслу Франческо Растрелли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Принц Саудовской ...
- Ч «Руководствуясь п...
- Килинкаров связал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым