Россия уничтожает экспорт Украины. Страну ждет полный паралич

Вооруженный конфликт России с Украиной постепенно обостряется. На суше Россия медленно продвигается, а в воздушном пространстве после того, как Украине удалось поразить несколько важных целей в глубоком российском тылу, Россия ответила ужесточением ударов ракетами и БПЛА по украинской портовой инфраструктуре и гражданским грузовым судам в Черном море.