Суд в Москве заочно арестовал экс-следователя за взятку в 7,3 млрд рублей

Бывший заместитель руководителя следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы Следкома РФ Дмитрий Губин был заочно арестован Басманным судом по обвинению во взятке в 7,3 млрд рублей, полученной от группировки хакеров.