Хочу и с бывшей ребенка воспитывать, и с нынешней отношения строить, но не знаю как

С Катей мы встречались несколько месяцев. Поначалу, как всегда, все было хорошо. Но потом она начала вести себя странно.
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