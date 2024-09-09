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В Тюменской области подросток за рулем насмерть сбил пешехода

В Тюменской области подросток за рулем насмерть сбил пешехода

В Тюменской области 17-летний подросток на автомобиле Lada 2107 сбил насмерть пешехода. Об этом 9 сентября сообщается в Telegram-канале Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) города.

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