На фронте нет выходных. Рогозин призвал федеральных чиновников помнить о солдатах

Командир отряда Б.А.Р.С. «Сармат», сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, подчеркнув, что на фронте выходных не существует, обратил внимание, что федеральные высокопоставленные чиновники не понимают важности оперативного реагирования на проблемы армии.