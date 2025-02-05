Ефимов: порядка 14 млн квадратных метров недвижимости построено в Москве в 2024 году

В Москве в 2024 году было построено порядка 14 млн кв. м недвижимости, лидерами по вводу объектов в эксплуатацию стали ТиНАО, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.
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