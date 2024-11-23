Многоступенчатая спецоперация подняла ракету из прошлого: Загадка секретного полигона

Вера смелых

Как только я прочла, что бывший сотник майдана и мастер по ремонту холодильников Подляка что-то там считающий, удостоился упоминания в этой статье, то закрыла этот мутный источник. Все сомнительные рассуждения о проекте "Орешник" сейчас инициируются хохлядью, с единственной целью - принизить достижение России. Бандеровское отребье не понимает, что ничто не может отменить факт - весомый и зримый - результативность удара 36-ти боеголовок даже без зарядной части. И те блогеры и икспёрды от холодильника , которые априори не могут знать хоть что-то, делают грязное дело вкупе с хохлядью. Когда ВВП объявил о новых видах оружия, все смеялись - мультики! Сейчас видно, что это реальность, но как не обосрать? Как и прошлый раз, разработка велась в режиме строжайшей секретности. Не было раньше подобных разработок - тогда и мечтать о гиперзвуке было .. смешно. Нет, Подляка, не с чего было улучшенный экземпляр делать! В ВПК наш Главнокомандующий собрал созвездие талантов, способных создать то, что пока ещё мало кому по силая.. Есть и ещё ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ разработки, что уже на подходе. Так что всю эту блогерскую шваль, что по наводке ЦИПСО принялась ковыряться в своих тухлых мозгах, можно считать пособниками врага.