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Политический вестник

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Многоступенчатая спецоперация подняла ракету из прошлого: Загадка секретного полигона

Многоступенчатая спецоперация подняла ракету из прошлого: Загадка секретного полигона

Россия в ходе сложной многоступенчатой операции, включавшей пуск загадочной ракеты, разговор официального представителя МИД Марии Захаровой по телефону перед включённым микрофоном и, наконец, вечернее обращение президента, показала миру, что у нас есть новое гиперзвуковое оружие — и мы готовы отвечать им на удары Запада.

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Комментарии
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Вера смелых
Как только я прочла, что бывший сотник майдана и мастер по ремонту холодильников Подляка что-то там считающий, удостоился упоминания в этой статье, то закрыла этот мутный источник.    Все сомнительные рассуждения о проекте &quot;Орешник&quot; сейчас инициируются хохлядью, с единственной целью - принизить достижение России.  Бандеровское отребье не понимает, что ничто не может отменить факт - весомый и зримый - результативность удара 36-ти боеголовок даже без зарядной части. И те блогеры и икспёрды от холодильника , которые априори не могут знать хоть что-то, делают грязное дело вкупе с хохлядью.                           Когда ВВП  объявил о новых видах оружия, все смеялись  - мультики!  Сейчас видно, что это реальность, но как не обосрать?  Как и прошлый раз, разработка велась в режиме строжайшей секретности. Не было раньше подобных разработок - тогда и мечтать о гиперзвуке было .. смешно.  Нет, Подляка, не с чего было улучшенный экземпляр делать!   В ВПК  наш Главнокомандующий собрал созвездие талантов, способных создать то, что пока ещё мало кому по  силая.. Есть и ещё ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ разработки, что уже на подходе.                                             Так что всю эту блогерскую шваль, что по наводке ЦИПСО принялась ковыряться в своих тухлых мозгах, можно считать пособниками врага.
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17 час.
Владимир Алтайцев
Даже  если  и опирались при создании  &quot; Орешника&quot;  на советские разработки, в этом нет абсолютно ничего плохого.Каждое  последующее оружие  всегда  опирается  на  прежние  образцы , копируя  достоинства и заменяя недостатки  свежей мыслью.
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3 час.

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