ХАМАС – уничтожить, Палестину – оставить: Байден выдал "план" США

Американский президент заявил, что палестинские повстанцы должны быть уничтожены.Палестинское повстанческое движение ХАМАС должно быть уничтожено, заявил в интервью телеканалу CBS президент США Джо Байден.
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