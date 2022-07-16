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Царьград

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Крестный ход в будущее: "Царские дни" возрождают Империю

Крестный ход в будущее: "Царские дни" возрождают Империю

Те, кто хотя бы раз ходил на ночной Крестный ход от екатеринбургского Храма на Крови до монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, молился там под ночным небом, осыпанным июльскими звёздами в море свечей, колеблющихся в руках людей, не забудет того странного – одновременно горького и возвышенного – чувства.

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