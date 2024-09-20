Пенсионерку поймали на краже телефона за 55 тысяч рублей в Богородске

Об исчезновении своего телефона за 55 тысяч рублей полицейским сообщил 31-летний житель Богородска. По его словам, в магазине по улице Котельникова он отлучился на пару минут к терминалу, оставив на кофейном аппарате самообслуживания сотовый телефон.