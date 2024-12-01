Церемония вручения первых паспортов прошла в Можайске

В Можайском отделе ЗАГС состоялось торжественное вручение паспортов 14-летним жителям округа. Главный документ гражданина Российской Федерации молодым можайцам вручили глава Можайского округа Денис Мордвинцев.
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