Преподаватель русского языка из Евпатории поборется за звание лучшего учителя страны

Преподаватель русского языка и литературы евпаторийского МБОУ «СШ № 11 им. Евграфа Рыжова» Юрий Качалкин стал победителем крымского регионального этапа конкурса «Учитель года России – 2024», пишет «Крымская газета».
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