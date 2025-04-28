Почему Боня постоянно рискует жизнью, объяснила психолог Наумова

Теледива Виктория Боня вновь привлекла к себе внимание, заявив о намерении покорить Эверест. Психолог Наталья Наумова объяснила, что за стремлением девушки к экстремальным видам спорта стоит не просто любовь к приключениям.
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