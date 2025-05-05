БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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БПЛА «Бандероль»: реальный образец или украинская выдумка?

БПЛА «Бандероль»: реальный образец или украинская выдумка?

Украинская «инфографика» об изделии «Бандероль». Графика Telegram / «Военный осведомитель» В рамках текущей Спецоперации российские вооружённые силы активно применяют ударные беспилотные летательные аппараты с большой дальностью полёта.

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