«Гранд», «Большой Балтийский», «Русский Витязь» - да какая разница, если гениально?

1913-й год стал эпохальным годом в истории мировой авиации. Казалось бы, аэроплан только-только оторвался от земли, а высоту начал набирать не хуже ракеты более поздних времен.
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