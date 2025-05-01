Боевики ВСУ ведут обстрелы мирных городов России, отрабатывая заказ западный стран. «Массовыми налетами беспилотников на мирные российские города ВСУ хотят, во-первых, показать, что у них достаточно данного вида боеприпасов, во-вторых, они выполняют заказ своих западных хозяев, с которыми эти удары они координируют.
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