Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт Киселев: Киев бьет по России, отрабатывая заказ Запада

Боевики ВСУ ведут обстрелы мирных городов России, отрабатывая заказ западный стран. «Массовыми налетами беспилотников на мирные российские города ВСУ хотят, во-первых, показать, что у них достаточно данного вида боеприпасов, во-вторых, они выполняют заказ своих западных хозяев, с которыми эти удары они координируют.

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