Водитель "Калины" погиб в ДТП на "встречке" в Калужской области

В Малоярославецком районе произошло смертельное ДТП, сообщили в ГИБДД по Калужской области. 31 октября в 22 часа 15 минут на 1 км автодороги "Соединительная с М-3" 55-летний водитель машины Lada Kalina двигался от трассы А-101 в сторону Киевского шоссе, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada Priora, который от удара отбросило за пределы проезжей части в правый кювет.