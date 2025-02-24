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Буханка хлеба за 3000 рублей, ненужная россиянам валюта и минимальный внешнний долг

Буханка хлеба за 3000 рублей, ненужная россиянам валюта и минимальный внешнний долг

1. У нас ругают Германа Стерлигова, который продаёт хлеб по 3000 рублей за буханку. Однако такие ценники на хлеб были и раньше, причём на хлеб в куда как более профанном исполнении, нежели у господина Стерлигова.

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Комментарии
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саша дмитренко
в  проклятом  совке!
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27 мин.
саша дмитренко
фома!  ты  часом  не  баран?  у  них  такая же  логика
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26 мин.
саша дмитренко
очевидно  что  эти  труженики)))  хреново  работают!
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24 мин.
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