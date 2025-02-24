Буханка хлеба за 3000 рублей, ненужная россиянам валюта и минимальный внешнний долг

1. У нас ругают Германа Стерлигова, который продаёт хлеб по 3000 рублей за буханку. Однако такие ценники на хлеб были и раньше, причём на хлеб в куда как более профанном исполнении, нежели у господина Стерлигова.
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