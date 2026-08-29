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Клычков сообщил о знаменательном событии в семье

Клычков сообщил о знаменательном событии в семье

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил 21 год совместной жизни с женой. Значимым событием глава региона поделился в прямом эфире в соцсетях 28 августа.

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