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Царьград

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Periodico AM: ЦСКА согласовал с "Толукой" трансфер Элиньо за $12 млн

Periodico AM: ЦСКА согласовал с "Толукой" трансфер Элиньо за $12 млн

Московский ЦСКА близок к сделке с мексиканской "Толукой" о приобретении бразильского вингера Элиньо. Трансферная сумма составит около 12 миллионов долларов.

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