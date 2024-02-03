Британия предложила ввести войска НАТО на Украину: "Не исключается превентивный удар"

ИМ

Ильдус Мамлеев

Ну а Россия будет сидеть и смотреть как Англия, румынские и польские регулярные войска "направляет" на Украину, интересно куда они потом возвращаться будут, если у них дома уже будет радиоактивная пустыня, кстати Англию это тоже касается. России их стереть с Мировых карт, как два пальца от асфальт.