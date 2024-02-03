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Царьград

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Британия предложила ввести войска НАТО на Украину: "Не исключается превентивный удар"

Британия предложила ввести войска НАТО на Украину: "Не исключается превентивный удар"

Лондон предложил союзникам по НАТО рассмотреть вопрос о вводе "экспедиционного корпуса альянса" на территорию Украины.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
По сути Британия объявляет третью мировую.
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11 час.
НМ
Наталия Москаленко
Не пора ли топить этот токсичный остров!
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8 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Ну а Россия будет сидеть и смотреть как Англия, румынские и польские регулярные войска &quot;направляет&quot; на Украину, интересно куда они потом возвращаться будут, если у них дома уже будет радиоактивная пустыня, кстати Англию это тоже касается. России их стереть с Мировых карт, как два пальца от асфальт.
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4 час.

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