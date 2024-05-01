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Коршков перешел в «Ак Барс». Контракт подписан на 2 года

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до завершения сезона-2025/26.  В минувшем сезоне Егор Коршков провел 67 матчей за «Амур» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 44 (15+29) очка при полезности «плюс 10» и среднем игровом времени 16:50.

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