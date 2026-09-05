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Что дошло до нас из древности, поменяв только материал, из которого оно изготовлено

Что дошло до нас из древности, поменяв только материал, из которого оно изготовлено

Есть предметы, которые дошли до нас из древности, изменив только материал, из которого они изготовлены, но не изменив форму и функционал.

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