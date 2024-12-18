"Известия": переговоры о заложниках в Газе близки к завершению

Переговоры об освобождении удерживаемых в Газе заложников сейчас активно ведутся. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и источник в движении ХАМАС.
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