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"Известия": переговоры о заложниках в Газе близки к завершению

"Известия": переговоры о заложниках в Газе близки к завершению

Переговоры об освобождении удерживаемых в Газе заложников сейчас активно ведутся. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и источник в движении ХАМАС.

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