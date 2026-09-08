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Русская весна

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Минпросвещения запускает телефон доверия для школьников

Минпросвещения запускает телефон доверия для школьников

Минпросвещения РФ запустит телефон доверия для помощи в решении конфликтных ситуаций в российских школах, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

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