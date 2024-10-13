WP: китайские хакеры атаковали связанную с Трампом некоммерческую организацию

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Американская некоммерческая организация (НКО) America First Policy Institute, связанная с кандидатом в президенты США от Республиканской партии и экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, подверглась атаке хакеров, как утверждается, якобы связанных с Китаем.