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Закон и Порядок

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Генерал ФСБ: Украинская агентура наводнила Россию

Генерал ФСБ: Украинская агентура наводнила Россию

Политнавигатор Количество диверсий и террористических актов в России не только не уменьшится, но и увеличится после окончания СВО.

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Комментарии
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Наталия
Это же аксиома, ничего нового генерал не сказал. Было ясно, что за время после возвращения Крыма в  Россию,  через открытую настежь границу, легально и нелегально просочилось множество агентов СБУ. После начала СВО с  потоками беженцев их количество возросло в геометрической прогрессии. Наши сограждане тоже весьма разные. Причем, гораздо  опаснее те, которые тихо сидят и ждут указаний из Киева, а не Пугачева с Галкиным  и прочие урганты , которые открыто заявляют о своей позиции.
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10 час.
Анатолий Анатольев
При задержании умножать на 0, при попытке к .. и тогда у многих желание отпадет, да ответка должна быть ЖЕСТКОЙ по местам принятий ....!!!! Яйцыенюк, Парубий, Кличко ..... и др. пока ДЫШАТ, поэтому и позволяют гулять ЗЛУ!
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5 час.
Жастлек Жакупов
Правильно, лесоповал и стройки их не изменят!!! Таких ждунов только могила исправит!!! Так что ознозначно - СМЕРТЬ принародно!!!
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1 час.

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