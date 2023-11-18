Генерал ФСБ: Украинская агентура наводнила Россию

Наталия

Это же аксиома, ничего нового генерал не сказал. Было ясно, что за время после возвращения Крыма в Россию, через открытую настежь границу, легально и нелегально просочилось множество агентов СБУ. После начала СВО с потоками беженцев их количество возросло в геометрической прогрессии. Наши сограждане тоже весьма разные. Причем, гораздо опаснее те, которые тихо сидят и ждут указаний из Киева, а не Пугачева с Галкиным и прочие урганты , которые открыто заявляют о своей позиции.