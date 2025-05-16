Мединский прокомментировал теорию Грушевского о «независимой Украине»

К историческим теориям о «независимой Украине» иронично относились и относятся даже на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский 16 мая в программе «Рассказы из русской истории» на телеканале «Соловьев.
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