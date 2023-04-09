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Автопарк Алены Остановой: на чем ездит модель плюс-сайз

Автопарк Алены Остановой: на чем ездит модель плюс-сайз

﻿﻿Алена Останова — модель, ее знают практически все, кто хоть немного связан с модой plus size. В модельной индустрии Алена стала очень популярной и вызывает интерес у поклонников и агентств.

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