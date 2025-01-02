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Оппозиция Лапорте потребовала отставки президента «Барсы»: «Не можем позволить клубу деградировать. Требуем положить конец невыполненным обещаниям и безответственной продаже активов»

Ранее суд отказал каталонскому клубу в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. «Мы хотим выразить наше полное возмущение и стыд, вызванный администрацией президента Жоана Лапорты и совета директоров в отношении заявок Дани Ольмо и По Виктора.

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