Нутрициолог рассказала, чего не хватает организму, если постоянно хочется соленого Алёна ЮрьеваВнезапное и навязчивое желание съесть что-нибудь соленое — от квашеной капусты до чипсов — далеко не всегда связано с вкусовыми предпочтениями.