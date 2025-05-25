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Нутрициолог рассказала, чего не хватает организму, если постоянно хочется соленого

Нутрициолог рассказала, чего не хватает организму, если постоянно хочется соленого

Нутрициолог рассказала, чего не хватает организму, если постоянно хочется соленого Алёна ЮрьеваВнезапное и навязчивое желание съесть что-нибудь соленое — от квашеной капусты до чипсов — далеко не всегда связано с вкусовыми предпочтениями.

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