Google Pixel 10 и Pixel 10 Pro получат чипсет TSMC

По слухам, в моделях Pixel 10 и Pixel 10 Pro Google собирается несколько дистанцироваться от Samsung и использовать ARM Tensor G5 производства TSMC, что может сделать чип более быстрым и энергоэффективным.
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