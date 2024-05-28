Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 826 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Дубков
    так оно и естьРасшифровка азбуки
  • Александр Зиборов
    Эрзац медитации, упрощённый вариант: лечь (лучше в полутемноте), расслабиться и как можно явственнее вспоминать всё х...Почему необходимо...
  • Александр Зиборов
    Большое спасибо! Очень ценные советы, нужно им следовать! Каждый - кузнец своего счастья. И здоровья! Или - кузнечики...Золотые правила и...

Расшифровка азбуки

Расшифровка азбуки

Поистине, наша азбука дана нам Богом. Какой смысл несут буквы алфавита, размещенные в таблицу 7х7? Первая строка: – Я Бога знаю, говорю добро, значит я существую.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ан ШХ
Словом творятся миры и словом дьявол ловит человеческие души. Слово инструмент и только нам решать как его применить. Слово самый простой, но самый надёжный способ передачи информации. Привязка буквицы к образам - это лишь способ вместить в один знак слово (слова). Имея множество образов в одной букве возможно шифровать послания, создавая многорядность передаваемой информации, чем по преданиям и пользовались жрецы нарад.
Ответить
11 час.
Александр Зиборов
Большое спасибо! Очень нужное, интересное и полезное!
Ответить
9 час.
Александр Дубков
так оно и есть
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх