Поистине, наша азбука дана нам Богом. Какой смысл несут буквы алфавита, размещенные в таблицу 7х7? Первая строка: – Я Бога знаю, говорю добро, значит я существую.
Расшифровка азбуки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ан ШХ
Словом творятся миры и словом дьявол ловит человеческие души. Слово инструмент и только нам решать как его применить. Слово самый простой, но самый надёжный способ передачи информации. Привязка буквицы к образам - это лишь способ вместить в один знак слово (слова). Имея множество образов в одной букве возможно шифровать послания, создавая многорядность передаваемой информации, чем по преданиям и пользовались жрецы нарад.
Ответить
11 час.
Александр Зиборов
Большое спасибо! Очень нужное, интересное и полезное!
Ответить
9 час.
Александр Дубков
так оно и есть
Ответить
4 час.
Свежие комментарии