Расшифровка азбуки

Ан ШХ

Словом творятся миры и словом дьявол ловит человеческие души. Слово инструмент и только нам решать как его применить. Слово самый простой, но самый надёжный способ передачи информации. Привязка буквицы к образам - это лишь способ вместить в один знак слово (слова). Имея множество образов в одной букве возможно шифровать послания, создавая многорядность передаваемой информации, чем по преданиям и пользовались жрецы нарад.