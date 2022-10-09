В Калининграде автомобиль насмерть сбил рыбака и въехал в залив

Автомобиль сбил двух рыбаков и опрокинулся в воду в Калининграде. Об этом сообщает региональное МВД. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля Skoda, двигаясь по проселочной дороге в районе дома 10, по улице Мамоновское шоссе в г.