Газета.ру

7 782 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Никифорова
    В высшей степени лицемерие! Янки ведут свой сценарий. Их воины давно на Украине, в виде инструкторов и спецназа. Смен...Белый дом: США не...
  • Viktor Otchenash
    "Мы осуждаем действия России на Запорожской АЭС на Украине, безопасность ядерного объекта имеет первостепенное значен...Медведев назвал с...
  • Николаевна
    Вот и хорошоShot: ГИБДД будет...

В Калининграде автомобиль насмерть сбил рыбака и въехал в залив

В Калининграде автомобиль насмерть сбил рыбака и въехал в залив

Автомобиль сбил двух рыбаков и опрокинулся в воду в Калининграде. Об этом сообщает региональное МВД. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля Skoda, двигаясь по проселочной дороге в районе дома 10, по улице Мамоновское шоссе в г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх