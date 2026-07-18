Франция и Англия поборются за бронзу ЧМ-2026

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде выходит на финишную прямую. В субботу, 18 июля, на стадионе «Хард Рок» в Майами состоится матч за третье место между Англией и Францией (начало в 00:00 по московскому времени).