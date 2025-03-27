Трамп будет бить тарифами по ЕС и Канаде за попытки навредить США Евгения КомароваЕС и Канаду может ждать больше тарифов от США – американский президент Дональд Трамп готов на подобные меры при попытках навредить стране.
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