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SPLETNIK

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Зендая появилась на премьере в новом образе с короткой чёлкой

Зендая появилась на премьере в новом образе с короткой чёлкой

Зендая вышла в свет в новом образе: на прошедшей накануне в Мехико презентации её нового фильма "Человек-паук: Новый день" 29-летняя актриса появилась с высоким объёмным пучком и трендовой короткой чёлкой.

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