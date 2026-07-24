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Десятки тысяч испанцев и французов покидают дома из-за лесных пожаров

Десятки тысяч испанцев и французов покидают дома из-за лесных пожаров

REUTERS/Ana Beltran Чрезвычайные службы Испании никак не могут взять под контроль лесные пожары. Вместе с деревьями стихия уничтожает линии электропередачи, в стране наблюдаются проблемы с электричеством.

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