Десятки тысяч испанцев и французов покидают дома из-за лесных пожаров

REUTERS/Ana Beltran Чрезвычайные службы Испании никак не могут взять под контроль лесные пожары. Вместе с деревьями стихия уничтожает линии электропередачи, в стране наблюдаются проблемы с электричеством.
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