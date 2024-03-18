Global Look Press/CNP/AdMedia Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) выразил мнение, что украинцы должны идти служить в ВСУ вне зависимости от возраста, а также вне зависимости от помощи Штатов.
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