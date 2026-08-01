Хуситы перекрыли Баб-эль-Мандебский пролив

Судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив практически парализовано - Рейтерс. Число проходящих судов упало до минимума за последние месяцы: в воскресенье через пролив прошли всего 11 коммерческих судов, за неделю трафик просел в среднем до 30 в день.