БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Хуситы перекрыли Баб-эль-Мандебский пролив

Хуситы перекрыли Баб-эль-Мандебский пролив

Судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив практически парализовано - Рейтерс. Число проходящих судов упало до минимума за последние месяцы: в воскресенье через пролив прошли всего 11 коммерческих судов, за неделю трафик просел в среднем до 30 в день.

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