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В России предложили сделать кружки и секции бесплатными для всех детей

В России предложили сделать кружки и секции бесплатными для всех детей

Дополнительное образование, в том числе спорт, творчество, программирование и рисование, должно быть доступно каждому ребенку вне зависимости от доходов семьи Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой сделать дополнительное образование бесплатным для всех детей в России, пишет РИА Новости.

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