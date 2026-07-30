В России предложили сделать кружки и секции бесплатными для всех детей

Дополнительное образование, в том числе спорт, творчество, программирование и рисование, должно быть доступно каждому ребенку вне зависимости от доходов семьи Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой сделать дополнительное образование бесплатным для всех детей в России, пишет РИА Новости.