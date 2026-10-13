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МОСИНФОРМ

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Круговое движение организовали на 19 перекрестках в Москве с начала года

Круговое движение организовали на 19 перекрестках в Москве с начала года

С начала 2026 года на 19 перекрестках в девяти административных округах столицы появились новые круговые схемы движения.

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